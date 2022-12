El hecho que la Asociación de Futbol de Nuevo León compartía espacio con la Liga Oficial era importante para los delegados de los diferentes equipos que participaban en los torneos.

-o0o-

Dado que la Asociación es el máximo organismo rigente del futbol amateur del estado y como la liga estaba afiliada, los delegados tenían derecho de acudir para emitir su inconformidad referente a una decisión tomada por la liga.

-o0o-

Y era obligación, como lo sigue siendo, que la Asociación estudiara el caso, desde los incidentes, hasta la decisión tomada por la liga y podría corregir o avalar, según el reglamento, la cual era respetada y aplicada, tanto por la liga, como por los equipos involucrados.

-o0o-

Eran otros tiempos y aunque el reglamento no ha perdido vigencia, hoy esta metodología no se aplica, en primer lugar porque la mayoría de las ligas no están afiliadas, además los clubes desconocen las reglas.

-o0o-Por ello, hoy en día a las ligas anteponen los intereses económicos, donde el costo de participación es altísimo y lo peor en lo referente al costo de arbitraje también está por las nubes, pero el pago a los nazarenos está muy por debajo de lo que marca el reglamento, por ello a las ligas no les interesa estar afiliadas, para no estar obligados a trabajar conforme lo marca el Sector Amateur de la Femexfut.