Futbol Amateur

Las ligas ya no deseaban alinearse a la Asociación de Nuevo León, dado que el único beneficio que se obtenía era el estar reconocidos por el Sector Amateur de la Femexfut.

-o0o-

Pues si bien, se tenía la oportunidad de participar en los Torneos Estatales, para representar a Nuevo León en los Nacionales, el beneficio, más que nada era para los jugadores.

-o0o-

A esto se debe agregar también, que tras abrir la puerta a la participación de clubes en forma directa en los Estatales, se perdió la seriedad, pues con esta acción veldamente reconocían que preferían cantidad a la calidad.

-o0o-

Y según los mal pensados, la misma acción era con el fin de obtener mayores ingresos económicos para afrontar los gastos de participación, ante el bajo presupuesto de Gobierno del Estado.

-o0o-

Sea cual fuera la razón, pero lo cierto es el hecho que la calidad y la imágen de Nuevo León se vino a la baja, aunque también es meritorio mencionar que algunos clubes han sacado la cara por Nuevo León, al obtener algunos títulos.

-o0o-

Casos como Botafogo, Alemania y otros más, que si bien no alcanzaron la corona, si estuvieron en el play off, requisito obligatorio para toda selección de Nuevo León que asistía al Nacional de aquellos ayeres.