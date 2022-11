Futbol Amateur

Hoy en día la Asociación de Futbol de Nuevo León lucha por volver a los años de gloria, sin embargo se ha topado con el desdén de las diferentes ligas de la localidad.

Ya que a la mayoría de ellas no les interesa estar afiliados, dado que no ven con buenos ojos algunos beneficios, pues lo principal es acaparar los más ingresos con la menos inversión.

Gracias a las diferentes situaciones que se presentaron cuando inició la debacle se empezó a perder la confianza y aunque el hoy presidente del máximo organismo, Jorge Cuéllar desea levantar, nomás no haya la puerta para lograrlo.

A esto también se debe agregar el hecho que ante la falta de espacios, poco a poco las ligas populares han ido a la baja, han desaparecido y lo más recalcable fue la venta del río Santa Catarina.

En esos espacios programaban encuentros las mejores ligas del estado, como son los casos de la Nuevo León, primera en formarse en el estado, al igual que la segunda como es la Hispano.

Pero también programaba la más grande liga del mundo a nivel amateur la CNOP, al igual que Aifas, Afa Sur, CROC, Nuevo León 2000, liga Burócratas, así como los torneos de los maestros, meseros y hasta los de las diferentes religiones eclesiásticas.