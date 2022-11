Futbol Amateur

Según el reglamento del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, todos los equipos deben programados en el primer horario deben hacer acto de presencia en su cancha respectiva, con el fin de conocer si se puede o no realizar un encuentro.

Esto debido al clima gélido y lluvioso como el presdentado el pasado fin de semana, ya que el árbitro asignado a ese campo será el único que determinará si se puede o no realizar el encuentro, según las condiciones que presente el terreno de juego.

Esto mientras la liga no suspenda la jornada por anticipado, pues de esta manera no tiene caso acudir, cuando los organizadores han decidido no llevar a cabo los duelos por causas del clima.

Si uno o los dos equipos programados en el primer horario, que suele ser a las ocho de la mañana, no hace acto de presencia, automáticamente perderá el encuentro por la fácil vía del default, aún y que el terreno no esté en condiciones de jugar al futbol.

-o0o-Esto se desprendió cuando en épocas de lluvia y ante lo extenso del área metropolitana, algunos equipos no acudian al campo porque en su colonia estaba el torrencial aguacero, mientras en las canchas el sol lucía en todo su esplendor.