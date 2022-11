Futbol Amateur

Los entrenadores de los clubes alegaban que su organismo era primero, ya que estaba en juego la imagen de su organización, por lo cual los entrenadores de las ligas se miraban en un aprieto para formar el colectivo.

Fue entonces cuando los directivos de las ligas, al ver la situación, optaron por ya no formar selecciones y despidieron a los entrenadores, pues no tenía caso acudir al estatal con una selección pobre.

Dado que al verse con poca potencia, estaban en peligro de perder con los clubes de la misma liga y serían objeto de burla, por lo cual abandonaro su asistencia a los estatales.

Incluso también se desistieron de seguir afiliados a la Asociación, dado que esto se lo acreditaron directamente al club, para que ellos fueran los adheridos, con lo cual la liga se ahorró ese gasto.

Los entrenadores de los clubes se sintieron triunfadores con haber logrado les abrieran las puertas para participar en forma directa en los Torneos Estatales, pero lo que no sabían era que vendrían cosas peores.

Ya no era un Inter ligas, más bien era inter clubes, por lo cual el campeón se sentía el non plus ultra y no aceptaba refuerzos para acudir al Nacional.

-o0o-La debacle no se hizo esperar, los primeros representante no solamente ya no calificaron al play off en el nacional, sino que eran goleados y la imágen de Nuevo León como potencia quedaba en el suelo, arrastrando la cobija y manchando el apellido.