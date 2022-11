Futbol Amateur

Cuando el señor Tomás Galarza toma las riedas de la Asociación de Futbol de Nuevo León, al concluir su período el CP Mario Villarreal Elizondo, todo estaba por el buen camino.

-o0o-

Se mantenía la buena imágen de Nuevo León a nivel nacional, dado que se ganaron algunos torneos nacionales, sin embargo algunos meses más adelante empezaron los problemas.

-o0o-

Como el propio Tomás Galarza también era coordinador del futbol en San Nicolás, empezaron a llegar inconformidades sobre la manera de integrar las selecciones de la liga que asistían a los torneos estatales.

-o0o-

Se quejaban los padres de familia y entrenadores de los diferentes equipos, que los encargados de integrar los representantes de San Nicolás tenían sus preferencias, pues a su punto de vista, no tomaban en cuenta a elementos con valía para estar dentro del selectivo.

-o0o-Los entrenadores de las selecciones tenían sus razones, sin embargo esto no comulgaba con el resto de los entrenadores, por lo que, incluso llegó tanto el coraje de los distintos entrenadores, que deseaban San Nicolás no ganara el Estatal y por ende no acudieran como selección de Nuevo León a los Torneos Nacionales.