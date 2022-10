Asi empezaba armarse el cambio en los mandos de la Asociación de Futbol de Nuevo León, pues la apatía de las nuevas ligas por afiliarse y el poco entusiasmo de la Asociación por atraerlas fue la combinación perfecta para que nuestro futbol amateur se quedara estancado.

-o0o-

Cuando preguntamos a do Raúl el porqué no hacía una visita a las nuevas ligas para notificarles sobre los beneficios de estar afiliados al máximo organismo, simplemente nos respondía, que la obligación de toda liga era afiliarse.

-o0o-

Pero si no había comunicación y mucho menos acercamiento, no se tendrían los resultados positivos que se deseaban, por ello Nuevo León ya no figuraba en los Torneos Nacionales.

-o0o-

Años más atrás, cuando apenas las ligas existentes eran la Nuevo León, Hispano, Sindicatos Independientes y Ferrocarrilera, todo era distinto, pues estas si estaban registradas ante la Asociación, donde se designaba a don Mario Pérez como entrenador de la Selección de Nuevo León.

-o0o-

Y era obvio que se centraba en los encuentros programados en el lecho del río Santa Catarina para observar y elegir a los elementos con madera para acudir al Torneo Nacional.

-o0o-

Por aquellas fechas solamente existía la categoría de Primera y Segunda División, ya que años después se integrarían la categoría Juvenil, que era para jugadores de 17-18 años.