Futbol Amateur

De nueva cuenta y para variar, oootro árbitro ha sido agredido por jóvenes que se dicen deportistas, en hechos ocurridos en la cancha Loma Linda, en la colonia del mismo nombre, perteneciente al municipio de Monterrey.

En esta oasión fueron dos jóvenes, al parecer hermanos, quienes la emprendieron contra el juez del partido, como una forma de reprobar una decisión tomada dentro del encuentro.

Lo curioso del asunto es que los hechos ocurrieron ya cerca de la media noche, donde se supone que a tan altas horas, ya no se deben realizar encuentros y no tanto porque no se pueda, sino por respeto a los vecinos quienes necesitan descansar.

Según manifiestan los que saben, el problema inicia cuando el árbitro del encuentro marca una falta, la cual no le pareció al jugador infractor, quien de inmediato reclama al juez, aduciendo una mala aplicación de la regla.

Hasta ahí todo estaba tolerable, lo malo fue que en ese momento se acerca el hermano del infractor y sin decir agua va, la emprendieron a golpes que derribaron al árbitro y ya en el suelo continuaron las agresiones por medio de patadas.

-o0o-El árbitro, como pudo se levantó y emprendió la huida, gracias a la intervención de algunos elementos, donde para su fortuna por ahí rondaba una patrulla, a quen les solicitó su ayuda y de inmediato se detuvo a los agresores para responder por los daños causados al nazareno y demás delitos que les resulte.