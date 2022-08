No especifica la Asociación de futbol siete si la sanción de suspender por tiempo indefinido al jugador que agredió a un árbitro recientemente, solamente se limite a ese castigo.

De negarle su asistencia a todos los torneos organizados por las diferentes ligas afiliadas, o también se procedió con la demanda ante las autoridades policiales, para que también tomen cartas en el asunto.

Sabemos que existen ligas donde no les interesa la integridad física de los árbitros, mucho menos pisotear su dignidad, pues con tan solo pagar una multa económica por parte de los agresores se les levanta el castigo y “aquí no ha pasado nada”.

Una de las ligas con mejor disciplina en el futbol amateur es la Popular Escobedo, donde su presidente, señor Carlos Medina impone castigos severos a los rijosos, con el fin de que le piensen dos veces, antes de verse involucrado en hechos tan lamentables.

Pues por un recordatorio familiar al árbitro, el jugador se va suspendido toda la temporada y no se diga si existe agresión de por medio, el jugador se va de por vida.

Pero no solamente es esto, ya que también se levanta la denuncia ante las autoridades policiacas, con el fin de detener al agresor, para que responda por daños causados, por ello los jugadores le piensan dos veces antes de entrar en conflictos.