Futbol Amateur

Para variar, de nueva cuenta otro árbitro ha sufrido las consecuencias del apasionamiento de pseudo futbolistas, quienes la agarran contra el juez, para compensar su impotencia de poder ganar al rival.

-o0o-

Ahora ocurre en las canchas de ciudad deportiva y otro más en Loma Linda, donde hace días se emite un comunicado, por parte de la Asociación de futbol-siete de Nuevo León, en donde notifican sobre el suceso y convocan a tomar medidas preventivas al respecto.

-o0o-

Por lo anterior, la misma Asociación determina que los jugadores agresivos quedarán suspendidos de todo torneo organizado por las diferentes ligas en el estado, que se encuentren afiliadas.

-o0o-

Esto es una buena medida, no obstante y por desgracia, en la actualidad muchas ligas no se encuentran adheridas al máximo organismo en el estado y esto prácticamente le da oportunidad de seguir jugando al futbolista.

-o0o-

Dado que las ligas no afiliadas no precisamente respetan los lineamientos y estatutos de la Asociación, pues se ha demostrado que a la mayoría de los organismos les interesa simplemente el negocio, con la máscara de promover el deporte.