Futbol Amateur

Cuando el alcalde Feli pillo vende los espacios a la organización Parque Río, se ganó el desprecio de la clase trabajadora, sí aquella a quienes en campaña rumbo a la alcaldía de Monterrey, le había prometido ayudarlos a salir adelante.

Apenas llegaron los nuevos dueños, (los primeros dueños era el mismo pueblo) y se desató un gran problema, pues hubieron de contratar elementos de seguridad privada y pública, para echar fuera a quienes osaran pisar el río, si no pagaban los 720 pesos que cobraban por hora.

Hubo algunos pleitos, pues los jóvenes y adultos de esos ayeres, peleaban lo que era de ellos, tal y como lo afirmara el iniciador de las canchas, el gobernador don Alfonso Martínez Domínguez, que eran “¡del pueblo y para el pueblo!”.

Se les invitaba a que abandonaran el río, pues de lo contrario llamaban a la policía, para que se los llevaran detenidos por invación de propiedad privada, lo que a leguas era un total abuso de las autoridades.

El pueblo no olvida y se comenta que cuando Feli pillo se lanza como candidato a la gobernatura de Nuevo León, no quiso hacer proselitismo en las colonias del sur, pues sabía de antemano que el pueblo le reprocharía tanto daño que hizo a la sociedad de aquellos lares por la venta del río.