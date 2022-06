Futbol Amateur

En un principio estas acciones implementadas por la liga de la CNOP fueron duramente criticadas, al grado de tildarlos de oportunistas, por abusar de los jóvenes y adultos con deseos de practicar su deporte favorito.

Pero con el tiempo se dieron cuenta que la CNOP no andaba tan errada, pues al analizar los pros, se dieron cuenta que, en primer lugar se ahorraban el gasto de la cal, se les cobraba el beneficio y a la vez se promovía el empleo.

El resto de las ligas que en un principio criticaban la actitud de Filiberto Sagrero, optaron también por imitarlo, como otras situaciones que se presentaron a lo largo de la existencia de esta liga, considerada la más grande del mundo.

Porque también se le criticaba el hecho de formar grupos con doce equipos solamente, cuando el común eran 20 y quién lo diría, hoy en día existen torneos con solamente ocho jornadas y menor premiación, aunque eso sí, a un mayor costo de participación.

Dado que en otras ligas se jugaban hasta 19 jornadas, se premiaba al campeón de liga, goleador y portero y calificaban cuatro al play off, que peleaban por el campeón y subcampeón de campeones.

La CNOP realizaba su torneo con once jornadas, pero se premiaba al primero, segundo y tercer lugar, campeón goleador y portero, además del campeón y subcampeón de play off y para rematar, se entregaba trofeo al mérito deportivo, que era para el equipo colocado en el último lugar, siempre y cuando no hubiera perdido por la fácil vía del default.