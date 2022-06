Futbol Amateur

El gordo Filiberto Sagrero, titular de la Federación deportiva de la CNOP y de la liga de futbol, siempre estaba en constante evolución y creando ideas para mantener el crecimiento de la liga.

-o0o-

Fue el primero a quien se le ocurrió crear los grupos con horarios fijos, lo que resultó todo un éxito, como todas las demás ideas, incluso quienes deseaban tener también campo fijo tenían la obligación de rayarlo el día de su juego, aunque su horario no fuera el primero de la jornada.

-o0o-

Claro que para que esos equipos con goce de estos beneficios debían aportar algo de su parte y fue aquí donde surgió otra profesión, ya que los encargados de la liga en estos campos recibían su gratificación por el trabajo que le correspondía a los equipos.

-o0o-

El hombre de los zapatos blancos, como le bautizamos a estos personajes, tan necesarios en el futbol, aunque mientras realicen su labor, pocos lo valoran, pero cuando fallan, se dan cuenta de la importancia de su trabajo.

-o0o-

Dado que de no hacerlo, el equipo no jugaría su encuentro, perdería por no cumplir con su obligación, por ello en ocasiones cuando el rayador no acudía, por falta de pago, se corría el riesgo de ser sancionados por la liga.

-o0o-De ahí que esos hombres de los zapatos blancos madrugaban para llegar al campo y realizar su trabajo, sabían quienes eran los que tenían horario fijo y los visitaban para cobrar su emolumento.