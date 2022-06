Futbol Amateur

La limpieza del río Santa Catarina duró varias semanas, se trabajaba despacio, pero sin pausa, con el claro objetivo de volver a construir los rspacios deportivos donde miles de personas acudían diariamente.

Ya para practicar, competir, presenciar encuentros y apoyar a sus favoritos, así también se convertía en un centro de trabajo, pues muchos comerciantes conseguían de ahí el sustento diario para la familia.

No solamente los comerciantes de la Pulga del Papa tenían sus negocios semi fijos, también comerciantes ambulantes, que llevaban el refresco, los lonches a los asistentes.

De igual manera había otro tipo de trabajadores, como eran los árbitros, así también quienes vedían balones, tachones, no faltaba quien cargaban una bomba para alquilarla a quien requería de inflar su balón.

Y aunque usted no lo crea, las personas con ganas de trabajar se las ingenian, pues surgió también un nuevo oficio, que practicaban aquellos que deambulaban por la vera del arroyo.

Como los campos en su mayoría estaban de norte a sur, muchas veces los balones se iban a la corriente del agua y estos personajes no titubeaban y pedían una propina para rescatar la pelota, antes que se lo llevara el agua.

Con el tiempo se le conoció con el nombre de rescata balones y aunque usted no lo crea, a pregunta expresa a uno de ellos, nos confiaba que llegaban a ganarse hasta cien pesos por jornada, en aquellos años era una buena suma.