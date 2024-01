Funes Mori se despide de Rayados

Monterrey, Nuevo León. De manera oficial se decretó el secreto a voces, pues el delantero Rogelio Funes Mori dejó de ser jugador de Rayados.

El mismo club concretó su salida a través de sus redes sociales, publicando de inmediato el vídeo institucional donde se despide el “Mellizo” del club, el cual apostó por él cuando nadie más lo hizo.

“Siempre voy a estar agradecido, este club apostó por mi en un momento donde quizás en México no me conocían, donde quizás sí era muy criticado pero nunca le di importancia a eso, sabía que era una oportunidad muy importante para mí y mi familia y con trabajo y dedicación pude salir adelante. Pude ganar cosas importantes y lograr títulos, no pude ganar más pero así es el fútbol, a veces te da y a veces te quita, pero no voy a reprochar nada, dejé todo por eat camiseta y los voy a extrañar mucho, esta es mi casa y siempre los voy a seguro afuera”, comentó.

Asimismo, agradeció a toda la afición, la que lo apoyó y a los “haters”, quedándose con lo mejor de esta plaza y quedándose satisfecho por lo que pudo brindarle a la institución, misma que extrañará en su nueva etapa dentro del fútbol mexicano.

“Vine con muchas ganas de triunfar y con muchas ganas de tener éxitos y de Rayados sabía que es un club muy grande y que han pasado jugadores muy grandes, tenía que estar a la altura. Sin duda encontré un lugar, sin duda que encontré un lugar en el mundo, en la ciudad, la gente que salía a la calle y siempre me mostraba su cariño, es lo que más me llevo de aquí, la gente, la ciudad hermosa, el estadio enorme que tiene Rayados … tenemos porque soy parte de esta juegos.

Para mí ha sido un privilegio haber estado aquí y hacer historia.Gracias, traté de dar siempre lo mejor de mi dentro y afuera, les voy a agradecer a la gente a la gente que me apoyó, a la gente que me quiera y a la que no me quiere también. Que siga alentando al equipo de sus amores que es lo más importante, que los jugadores sigan sintiendo ese respaldo y en mi carrera de este lado siempre sentí ese respaldo en momentos difíciles y eso es lo que diferencia a esta hinchada de las demás, siempre alienta y apoya a su equipo y solo palabras de agradecimiento”, agregó.

El argentino naturalizado mexicano, partirá hacia la capital del país este lunes, donde será presentado con su nuevo equipo, los Pumas; marchándose de la Sultana del Norte como el máximo romperedes de la “Pandilla” con 160 goles, 5 títulos (1 Liga, 2 Copas y 2 Concas).