Funes Mori, inconforme con la directiva por su salida de Rayados

Monterrey, Nuevo León. Rogelio Funes Mori terminó su etapa con Rayados de manera oficial, no sin antes mostrado su inconformidad hacia José Antonio Noriega y compañía por su salida del club.

El delantero confesó haber tomado la mejor decisión personal y profesional al tomar la oferta de Pumas, aunque no compartió en un inicio la postura de la dirigencia regia.

“Era lo mejor, esta decisión la tomé por la directiva. Me dieron a entender que mi futuro no iba a ser aquí, así que tomé la mejor decisión. Me voy feliz y contento por lo que hice y logré en una gran institución. Ya desde el torneo anterior que ellos me dejaron en claro lo que pensaban.

Quise esperar un torneo más para estar preparado y tomar una mejor decisión, obviamente hay cosas que uno no tiene las cosas a su alcance, así que respeto la decisión de la directiva pero no la comparto y la decisión mía está tomada”, dijo previo a tomar su vuelo.

Bajo esta misma línea, el “Mellizo” descartó irse rencoroso con el ‘Tato’, al contrato, agradeciendo que siempre habló de frente con ellos.

“No, para nada. Ellos tomaron su decisión.Son cosas que pasan, es parte del fútbol y cuando viene una dirigencia con su pensamiento pasan estás cosas pero yo soy respetuoso, respeto al ‘Tato’ y siempre hablamos bien, ellos no pueden decir nada de mí porque siempre fui con ellos derecho”, agregó.

De esta manera, el “Melli” dejó de pertenecer al conjunto regiomontano, con quienes realizó 160 goles (récord institucional); 5 títulos y momentos que la afición lo recordará tanto para bien como para mal.