Fulgencio confirmó problemas personales que le bajaron su nivel en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. El tema anímico es un factor importante en la baja de juego en algunos futbolistas y Raymundo Fulgencio fue uno de ellos.

El lateral de los Tigres confirmó de manera muy abierta haber pasado por asuntos personales que le impidieron estar al nivel que requería el club felino, sin embargo, hoy en día, los dejó atrás para poder pelear por una meta propia a nivel profesional.

“Todos tenemos problemas, fue por ahí, por temas personales que tenia que no me dejaban pensar acá, sé lo que puedo dar dentro del campo y lo que me piden mis compañeros, trabajar día a día para ver a ese Fulgencio que todos quieren ver. Antes sí me fijaba mucho en eso, fue lo que me dio para abajo pero decidí no fijarme en lo que decía la gente sino en mí”, explicó.

El canterano de Veracruz no ha sido del agrado del público regio desde su llegada a principios del 2020, siendo de los más constantes en abucheos.

No obstante, este último año parece ir cambiando la situación, pues la confianza de Robert Dante Siboldi le brindó un salto de calidad que incluso, lo llevo a vestir por primera vez la casaca del Tri en su categoría Sub-23.