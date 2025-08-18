Fuerza Regia tiene refuerzo de lujo

*Un experimentado jugador de Europa.

El equipo de Fuerza Regia anunció un refuerzo de lujo, para lo que será la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Se trata del basquetbolista español, Pierre Oriola, quien ostenta títulos nacionales en España e internacionales con el seleccionado de su país, incluido el Mundial en China en 2019. Ahora aportará su experiencia con la quinteta regia.

La etapa más importante de la carrera de Pierre Oriola, fue en el Barcelona, uno de los clubes más importantes de Europa, donde incluso fue designado capitán del equipo que ganó campeonatos de liga y Copa del Rey, además de buenas temporadas en la Euroliga.