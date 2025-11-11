¡Fuerza Regia, Campeón de la LNBP 2025!

La Fuerza Regia de Monterrey se ha coronado campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) en su temporada 2025, alzando así su sexto título en la historia del club.

En una emocionante Gran Final que se extendió a cinco juegos, la quinteta regia derrotó a los Diablos Rojos del México en el Juego 5 con un marcador final de 83-74 en la Arena Mobil.

El equipo de Nuevo León demostró su poderío para consolidarse como la máxima dinastía en el baloncesto profesional mexicano. Destacaron en la ofensiva Scott Bamforth con 25 unidades y Avry Holmes con 22 puntos.

Con este triunfo, Fuerza Regia aumenta su legado con campeonatos en las temporadas 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 y ahora 2025. El proyecto, liderado por el entrenador Pablo García, sigue escribiendo capítulos dorados.