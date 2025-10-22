Fuerza Regia aventaja en la final de la Zona Norte

*Ganaron 89-77 a Panteras de Aguascalientes.

El equipo de Fuerza Regia ganó por marcador 89-77 a las Panteras de Aguascalientes, con lo que aventajaron en la final de la Zona Norte dos triunfos a cero.

Joshua Ibarra fue de los hombres importantes de los regios, al conseguir un doble-doble con 13 puntos, 11 rebotes y una asistencia. Mientras que Scott Bamforth fue el Jugador Más Valioso del encuentro con 16 puntos, siete rebotes y tres asistencias.

La final de zona se reanuda este viernes en Aguacalientes, juego con el que podrían ponerse a un juego de avanzar a la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, o bien, las panteras acercarse en la serie, que es a ganar 4 de 7 juegos.