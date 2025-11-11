Fuego Cruzado entre RFEF y FC Barcelona por Lamine Yamal

Las Rozas (Madrid), 11 nov (EFE).- Lamine Yamal no disputará con España los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía, y ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente tras conocer con “sorpresa” y “malestar” que se sometió el lunes, sin informar a la selección, a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” por la pubalgia que arrastra.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informó la Federación en un comunicado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aporta todos los detalles en su escrito, como ha realizado en cada información médica que ha difundido desde las declaraciones del técnico del Barcelona, Hansi Flick. En ellas, tras la ventana de septiembre, aseguró que De la Fuente “no cuida a los jugadores”, por el regreso lesionado de Lamine Yamal a Barcelona después de participar con España en dos partidos con unas molestias que derivaron en pubalgia.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, informó la RFEF.

De esta manera, ante la cercanía de los partidos en Tiflis ante Georgia, el próximo sábado, y frente a Turquía en Sevilla, el martes 18 de noviembre, De la Fuente ha desconvocado a Lamine Yamal, que regresa este martes a Barcelona para tratarse en su club.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, sentenció la Federación.

