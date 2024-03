Fue un partido sufrido que la ventaja no define nada: Fernando Ortiz

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados sacaron una mínima ventana en su visita a Cincinnati, resultado que no es para nada definitivo en la opinión de Fernando Ortiz, quien además reconoció ser un juego bastante sufrido.

El argentino señaló que fue sorprendido tácticamente por el rival, al cual le aplaudió por el gran nivel mostrado.

“Sufrido. Si bien obtuvimos una diferencia mínima, no hay que dejar de valorarlo, en los primeros minutos se presentaron situaciones que tuvimos que cambiar, que nos llevaron a seguir insistiendo, luego la expulsión, los chicos entendieron que había que hacer un sacrificio al gran juego que tiene Cincinnati, si bien lo tenía estudiado hoy me sorprendió más, felicitar al club, es un rival que a la vuelta hay que tener precauciones. Tendremos la posibilidad de cerrar la llave con nuestra gente, pero sí fue un partido sufrido que la ventaja no define nada”, señaló.

Por otro lado, resaltó la eficacia de su ofensiva, pese a verse en grandes lapsos dominado por la localía en el campo.

“Es fútbol, oportunidades tuvieron ellos, nosotros, fuimos eficaces en una de ellas, supongo que irán a Monterrey para sacar la ventaja deportiva, no creo que pase por un tema de esperar, en nuestra casa con nuestra gente se sentirá mucho ser el jugador número 12, nada está dicho, el mensaje que dejé es que no se ha conseguido nada, solo se ve reflejado en números nada más”, añadió.

La “Pandilla” llegará está misma noche a la Sultana del Norte para seguir con sus preparativos de cara al juego contra Mazatlán del próximo domingo.