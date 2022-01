Frio y lluvia congelan partidos

Las bajas temperaturas y la llovizna que imperó el pasado fin de semana, fueron motivo para que la mayoría de los encuentros del futbol amateur se vieran suspendidos, por lo que habrá que esperar el siguiente sábado y domingo para continuar con los torneos en las distintas ligas de la localidad.

La lluvia y el clima gélido que se presentó desde el pasado viernes por la mañana, dejaron en mal estado el terreno de juego en los distintos campos donde se tenía programado la realización de los encuentros de la jornada respectiva.

Las diferentes ligas de la localidad, tanto de categorías juveniles, como las de edad libre, se vieron en la necesidad de suspender sus duelos y esperan que este próximo fin de semana reactivar las acciones, si el tiempo lo permite.

En lo que se refiere a la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina, la mayoría de los duelos fueron suspendidos, cuando ya se programaba la última jornada para definir los calificados a la fiesta de los ocho grandes, en el máximo circuito de la Primera Especial.

En tanto otras ligas se encuentran a media temporada, donde se debe mencionar que, por fortuna en las divisiones infantiles aún no inician las competencias, no obstante que la secretaría de salud ya lo ha autorizado, sin embargo, los padres de familia han decidido no enviar a sus niños, hasta que la pandemia se encuentre mayormente controlada.

Por lo cual este fin de semana, aunque se estima continuará baja la temperatura, al menos son pocas las posibilidades de lluvia, por lo que hay esperanzas de continuar con las competencias.