Fluminense rechaza oferta de Tigres por Nino Mota

Monterrey, Nuevo León. Malas noticias para Tigres que cuando ya habían creído terminar la búsqueda por un defensa central, nuevamente los temas económicos interfirieron en las negociaciones, quedándose cerca de amarrar a Nino Mota, así lo confirmó el presidente del Fluminense, Mário Bittencourt.

Mediante una conferencia de prensa, el dirigente señaló no haber llegado a un acuerdo con la directiva felina, comandada por Mauricio Culebro. La razón que explicó fue que el club formador del defensor (Criciúma) hacedor del 40 por ciento de su carta, exigió más por la venta, aunado a que el cuadro del ‘Flu’ quería quedarse con 4.5 millones de dólares de inversión en una oferta felina que rondó en 5 millones.

“El presidente de Tigres habló conmigo directamente y hablamos que la oferta de Tigres era de 5 millones de dólares, pero nosotros queríamos mínimo para nosotros de 4.5 millones mínimo por nuestro 60 por ciento. Para nosotros era una cosa justa por el valor de mercado y Criciúma no aceptó, entonces pues las cosas quedaron ahí, no se dieron positivas en este momento”, comentó.

Por otro lado, el directivo confesó la conformidad del jugador para quedarse a esperar un mejor ofrecimiento. Cabe destacar, que el Bittencourt anunció haber negado una propuesta del Medio Oriente que convenía más (en tema salarial) que la ofrecida por Tigres.

“Nino me dijo que si no se dio la posibilidad de México no había problema, porque entonces no era para él y que se quedaba muy feliz con Fluminense, que se presentaría con gusto a la pretemporada y si hubiera una nueva propuesta la aceptaría”, agregó.

Fue así como se cerró el caso con el campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio con Brasil, pues cuando más parecía que llegaría a las filas felinas la transacción se cayó.

Por otro lado, la directiva regia tiene cerca de dos semanas para seguir buscando en el mercado extranjero al zaguero que necesitan desde del 2020, ya que la fecha tope de fichajes cierra hasta el 31 de enero.