Florentino Pérez: “Mbappé representa a la perfección los valores del club más laureado”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, felicitó a Kylian Mbappé por la consecución de su primera Bota de Oro, y aseguró que el delantero francés “representa a la perfección los valores del club más laureado y querido del mundo”.

“Enhorabuena porque la Bota de Oro es fruto del trabajo, del compromiso y la pasión por el fútbol. Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de contar con un jugador como tú y estoy seguro de que todos los madridistas siente este orgullo. Representas a la perfección los valores del club más laureado y querido del mundo”, aseguró Florentino Pérez en su discurso.

El máximo mandatario del Real Madrid abrió el acto de entrega de la Bota de Oro 2024-25 a Mbappé, “un acto muy especial para todos los madridistas”, y mostró el orgullo de contar con el delantero en su equipo.

“Nos sentimos muy felices porque un premio tan prestigioso lo recibe uno de los mejores jugadores del mundo que hace poco más de un año pudo cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid”, valoró antes de poner en valor los 31 goles marcados por Kylian en 34 34 partidos en LaLiga con el Real Madrid, y los 44 alcanzados en todas las competiciones en su primer año de blanco.

“En lo que llevamos de temporada llevas 16 goles en 13 partidos, máximo goleador de LaLiga y Champions en el mejor inicio goleador de tu carrera con 1,2 goles por partido”, resaltó antes de situar el nombre de Mbappé con el de leyendas del pasado del conjunto madridista.

“Este día lo vas a recordar siempre. Es tu primera Bota de Oro y es muy difícil de conseguir. En el Real Madrid hemos contado con tres, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario, todos leyendas del club. Nuestra afición te adora y te acompaña en cada desafío”, afirmó.

Florentino Pérez recalcó “la exigencia” que asume cada jugador del Real Madrid, un club en el que aseguró “sólo vale el esfuerzo, el sacrificio, el respeto, la humildad, la solidaridad y el compañerismo”, como factores que conducen al éxito.

“Esta Bota de Oro es un impulso más para que sigas engrandeciendo la historia del Real Madrid, Todos tus compañeros y el entrenador están orgullosos de ti y te han ayudado a conseguir este premio. Felicidades a ti y a toda tu familia”, sentenció dirigiéndose a Kylian Mbappé, sentado en primera fila.

(c) Agencia EFE