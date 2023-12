Flash, mi corazón partido en dos.- “Torrez” González

Con sentimientos encontrados enfrentará Edgar “Torrez” González, la jornada 4 de la MASL, donde se enfrentarán el equipo que lo vio nacer como futbolista de fútbol rápido profesional en contra del equipo que lo vio coronarse como campeón apenas en la temporada anterior.

“Son sentimientos encontrados, porque uno es el equipo que me vio nacer, que es el Flash donde estoy ahorita y el otro equipo donde fui campeón, donde me trató muy bien la directiva, mis compañeros, siento un poquito de amor por ambos colores, pero soy totalmente profesional como lo fui la temporada anterior, cuando me tocó enfrentar al Flash de Monterrey y espero anotar este viernes y festejar porque ahora defiendo estos colores”.

Para el “novato del año” de la MASL durante la temporada 2017-2018 vistiendo la playera del equipo regio, el estar de “vuelta donde todo comenzó” lo llena de satisfacción, porque regresa a donde le abrieron las puertas para iniciarse en el fútbol rápido profesional, “porque estoy en casa, porque Monterrey es mi casa y tengo una asignatura pendiente aquí con la afición, que es poder regalarles ese título que se nos ha negado en dos ocasiones.

“En esta temporada se armó un gran plantel, encabezado por Luis Jaime Borrego, y tenemos un objetivo muy claro, ir paso a paso, partido a partido y buscaremos estar en finales y lograr ese campeonato”, señaló el nacido en Torreón, Coahuila.

Será este viernes 15 de diciembre en punto de las 21:00 horas, cuando el goleador del Flash de Monterrey regrese al sintético del Arena Corner Sport de la ciudad de Chihuahua, para dejar a un lado la nostalgia y enfrentar a los del Savage, en busca lograr la tercera victoria para los regios, además de mantenerlos invictos sin derrota.

Hasta el momento el equipo del Flash se ubica en el segundo lugar de la División Este de la Major Arena Soccer League, con un récord de 2 victorias, un empate, 36 goles a favor, 11 en contra con un total de 8 puntos, solo una unidad abajo del líder Kansas City Comets, con marca de 3 triunfos, cero derrotas, 23 goles a favor, 8 en contra y 9 puntos.

Por su parte la escuadra del Savage Chihuahua ocupa actualmente el primer lugar de la División Oeste con 2 triunfos en solo dos encuentros, 20 goles a favor 5 en contra, sumando actualmente 6 puntos.

Sera a través de la plataforma https://www.twitch.tv/masl_soccer2 que los seguidores de los dos equipos mexicanos podrán disfrutar de este gran partido.