Flamengo vuele a la final de la Libertadores en busca del cuarto título

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- Flamengo selló este miércoles su clasificación a la final de la Copa Libertadores tras igualar sin goles en la cancha de Racing Club y una semana después de imponerse por 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con un gran desempeño del portero argentino Agustín Rossi comenzó la ordenada resistencia del Fla, que desde los 55 minutos jugó con diez por la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata.

Flamengo busca este año el cuarto título de Copa Libertadores tras las conquistas de 1981, 2019 y 2022.

Su rival será el mejor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, que en el partido de ida goleó por 3-0 en la capital ecuatoriana.

Tras un imponente recibimiento en el ‘Cilindro de Avellaneda’, las primeras acciones fueron favorables para Flamengo primero con un remate de mitad distancia de Araújo en el minuto 10 y luego una salvada de Facundo Cambeses tras un tiro de Guillermo Varela cuatro minutos después.

Racing gestó dos oportunidades claras. A los 11 minutos Agustín Rossi se exigió a fondo para despejar un cabezazo esquinado de Conechny, para empezar a constituirse en la gran figura de la noche, y en el minuto 32 Santiago Solari sacó un remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Y apenas un minuto después, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta tuvo un mano a mano que el portero Cambeses despejó con la cara.

Ya luego del segundo tiempo llegó la rotación de los banquillos y en el minuto 55 Plata recibió la tarjeta roja por agredir a Rojo.

A partir de ese momento Racing fue con más enjundia que fútbol y en el minuto 67 Agustín Almendra forzó una nueva intervención de Agustín Rossi, que dos minutos después intervino ante una irrupción de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

En el minuto 73 el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja a Marcos Rojo por un supuesto codazo a Léo Pereira pero luego el VAR a cargo de Juan Lara le advirtieron que había sido un contacto de cabezas y se revirtió la expulsión.

Para los últimos minutos, Racing tuvo una opción con un golpe de cabeza de ‘Rocky’ Balboa que se fue cerca del palo (m.85) y en la última del partido en el minuto 91 el arquero Agustín Rossi despejó un remate frontal de Luciano Vietto.

Ficha Técnica

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura (m.70, Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni (m.70, Matías Zaracho), Bruno Zuculini, Agustín Almendra (m.77, Adrián Balboa); Santiago Solari (m.77, Luciano Vietto), Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny (m.63, Duvan Vergara).

Entrenador: Gustavo Costas.

Flamnego: Agustín Rossi; Guillermo Varela (m.72, Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (m.86, Evertton Araujo), Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta (m.59, Danilo), Jorge Carrascal (m.59, Bruno Henrique); Luiz Araújo (m.72, Saúl Ñíguez) y Gonzalo Plata.

Entrenador: Filipe Luís.

Árbitro: El chileno Piero Maza expulsó a Gonzalo Plata (m.55) y amonestó a Facundo Mura y Marcos Rojo.

Incidencias: Partido de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón ‘Cilindro de Avellaneda’, de Buenos Aires.

