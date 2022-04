Finaliza macro regional de atletismo

Tras cuatro días de actividad de la Etapa Macro Regional de Atletismo en Tepic, Nayarit, la Selección Nuevo León culminó su participación en el tercer lugar del medallero con un total de 123 preseas.

Luego de las extenuantes jornadas con intenso calor y pulsaciones a tope, los neoloneses lograron un total de 30 medallas de oro, 49 de plata y 44 bronces, el primer lugar de la competencia lo consiguió el local Nayarit, en la que podría ser la Macro Región B la más complicada entre las cuatro formadas.

“Dentro de lo esperado (la actuación de NL) aunque creo que nos quedamos un poco atrás en relación al último regional que tuvimos el año pasado en el que fuimos sede. La gran diferencia y para mi en lo personal sorpresa, es que el equipo sede, Nayarit, arrasó, los resultados ahí están.” Expresó Luciano Ramírez, Presidente de la Asociación de Atletismo de Nuevo León.

A pesar de los resultados que finlizaron en gran cantidad como segundo lugar, según el sistema de clasificación a la etapa nacional, aún se estará a la espera de conocer los resultados finales de las otras Macro Regiones, buscando conseguir más boletos entrando en las mejores marcas del ranking.

“Hubo muchos segundos y terceros lugares con muy buenas marcas, tenemos que esperar los resultados de las otras macro regiones, ya tenemos algunos pero nosfalta una macro región para saber cuantos clasificados tendremos, pero definitivamente estamos muy contento con el desempeño de los muchachos, porque dieron su máximo esfuerzo.” Comentó el coach Edgar Treviño.

Entre los atletas que más destacaron se encuentran Luz Guevara, Brandon Constantino y Guillermo Campos, por mencionar a algunos, al conseguir el primer lugar en más de una prueba. Otros más como Xóchitl Montoya que refrendó su título nacional en la Jabalina. Y sin duda de las pruebas que más emocionaron al público presente fueron los relevos en todas sus modalidades y categorías, en donde Nuevo León dio una espectacular actuación en algunos como el 4×400 mixto sub 23, 4×100 femenil sub 20 y varonil sub 18, entre muchos otros que destacaron con la playera de Nuevo León en este evento.

En los próximos días se dará a conocer el total de clasificados por Nuevo León a la Etapa Nacional, una vez concluidas las competencias de las cuatro macro regiones.

Con información del INDE