Finaliza Koke de la Parra en quinto sitio temporada 2025 de Challenge Series

Con 392.5 unidades, producto de una victoria en la temporada 2025 de la Challenge Series 2025, el volante capitalino, Koke de la Parra, finalizó en el quinto lugar en el estado del campeonato de pilotos, tras la disputa de las 14 fechas puntuables.

El conductor del auto marcado con el número 29 SanPedroPacificProducts-AdvansServiciosLogísticos-Maeesa-CHOcentroDeServicioAutomotriz-CoahuilaMotors-PalcoReciclados-Dinametra-AislantesyEmpaques-AseljoGlobalHandlings-IberdriveViajesDeLujo-MScomercializaciónyServicios-Ultralam-ServiciosLogísticosPalco-Carrillo´sVinosLicores-FlexPremiumSeguridadPrivada-Cafedoc-MROcommsa-GrupoCatraar-M&A demostró constancia a lo largo de todo el año.

El integrante del Prime Sports Racing Team obtuvo su único triunfo del calendario en la tercera fecha, efectuada en abril pasado, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Debido a esa victoria en la capital poblana, el capitalino consiguió un boleto para los playoffs 2025.

En la última fecha de la Challenge Series 2025, Koke tuvo que abandonar debido a una falla en su auto

“Tuvimos una carrera complicada en Puebla, nuevamente falló el coche lo cual, nos impidió tener los resultados que deseábamos, en un principio lo dimos todo, tuvimos una gran remontada, llegamos hasta el segundo lugar de nuestra categoría, peleando por el primer lugar”, refirió De la Parra.

“Después de la parada de pits volvió a fallar, lo cual, nos dejó sin armas para seguir en la pelea, tuvimos que retirarnos por temas de seguridad, porque el coche estaba muy inestable, esperamos el siguiente año con muchas ansias, queremos ir por los mejores resultados”, subrayó en su oportunidad el joven volante.