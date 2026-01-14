Final ante Toluca nos preparó para ser campeones pronto: Nahuel Guzmán 

Monterrey, Nuevo León. La final de Tigres ante Toluca, pese a perderla, dejó buen augurio en Nahuel Guzmán.

El arquero argentino dijo haber sido un buen preámbulo al excelente panorama que visualiza en el club felino, habiéndolos preparado para alzar el título a corto plazo, comparando dicho escenario con el vivido en el Apertura 2014 contra América, donde se veía la construcción de un proyecto a futuro.

“Hoy en día, fue una final que me hizo acordar mucho a mi primer final acá contra América, de visitante. Se veía que se estaba construyendo algo. En aquel momento dijimos, vamos a volver, vamos a tener más chances de estas. Y es la sensación que me dejó este partido, esta final.

Creo que es un equipo que va a tener más chances de estas. Y arriesgaría, pero es lo que siento, y creo que en el corto plazo. Creo que es un torneo que nos preparó y y nos dejó aptos para para ser campeones. Lo veo veo que estamos hoy aptos para para volver a pelear por el título y y ser campeones”, confesó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Patón” pidió valorar lo realizado en el Apertura 2025, tomándolo como aprendizaje a lo que cree será un buen mañana.

“En principio, las sensaciones de frustración, a lo mejor, de poder revisar qué nos faltó. Pero una vez revisado todo me parece que está bueno ser conscientes de que se logró algo que no se venía dando hace cuatro torneos, dos años. Hay que ser conscientes que es un proceso de aprendizaje para todos, nuevo desde lo futbolístico, que, como decía al comienzo, el equipo creció, porque claramente creció en cuanto a lo futbolístico, más allá de que después a alguno le guste más, a alguno le guste menos, a veces las cosas salgan mejor y a veces haya más cosas por corregir.

Nuestra responsabilidad como referentes y como más grandes es poder hacerle ver a los chicos que van llegando y que están construyendo, no sólo su carrera, sino que la historia también de esta institución, el valor que tiene poder empezar a recorrer caminos completos. Se lo decía a Ángel en algún momento, nos tocó compartir un rato en las vacaciones, lo que hace seis meses que llegaste menos y tuviste la posibilidad de jugar un torneo completo desde la fecha uno hasta hasta la final. Entonces, valorar eso. Estuvimos muy cerca, pero creo que fue un torneo que nos preparó para lo que viene”, añadió.