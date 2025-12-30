Fin del proceso penal: Justicia dicta sobreseimiento a los cuatro exjugadores de Vélez

Por Regio Deporte

TUCUMÁN, Argentina – La Justicia de Tucumán dictó este día el sobreseimiento definitivo en la causa por abuso sexual que involucraba a los cuatro exjugadores del club Vélez Sarsfield: Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio.

Tras meses de investigación y procesos legales derivados de la denuncia realizada en marzo de 2024, el tribunal resolvió extinguir la acción penal contra los futbolistas. Esta decisión judicial implica que los acusados quedan desvinculados de los cargos imputados, cerrando el expediente en su contra.

El antecedente El caso generó un fuerte impacto mediático y deportivo en su momento, llevando a la institución de Liniers a rescindir los contratos de los cuatro implicados poco después de que se hiciera pública la denuncia. Con el sobreseimiento, los jugadores quedan libres de culpa y cargo ante la ley en este expediente, lo que podría reabrir sus posibilidades de continuar sus carreras profesionales sin restricciones legales por este caso.