Filtran posible camiseta de México para el Mundial del 2026

*Estamos a 11 meses de la Copa del Mundo.

Una filtración que circula en redes y foros especializados apunta a un posible nuevo diseño de la camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, fabricada por Adidas.

Según las imágenes filtradas, el uniforme sería de color verde, inspirado en la icónica camiseta verde que lució el equipo en el Mundial de Francia 1998, conocida por el sol azteca en el pecho.

**Detalles de la supuesta camiseta:

Color principal: verde intenso, con tonalidades que resaltan el emblema y los detalles.

Inspiración: una referencia clara a la camiseta histórica de Francia 1998, con énfasis en un sol azteca destacando el pecho.

Patrones: se mencionarían patrones marcados en el estilo característico de Adidas, con líneas y formas geométricas que recorren la camiseta.

Centro del diseño: una gran águila central, que se propondría como elemento distintivo del conjunto 2026.

Firma: Adidas, la marca alemana, responsable de los diseños de la selección en años recientes.