Fijo de 18,6 millones€ por la fase liga; 2,1 millones€ por victoria y 700.000€ por empate

Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026 recibirán una asignación de 18,62 millones de euros, cifra a la que añadirán 2,1 millones€ por cada victoria que logren en esta y 700.000 por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones€ y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria 1 millón€.

El acceso a los cuartos de final supondrá 12,5 millones€ para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones€ más.

Ser finalista en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18,5 millones€ y conseguir el título 6,5 millones€ adicionales.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de 275.000€ para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones€.

Igualmente ha destinado un total de 30 millones€ para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4,29 millones€ para los que quedan eliminados.

La cifra total a distribuir entre los clubes de la “Champions”, la Liga Europa, la Liga Conferencia y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3.317 millones€.

2.467 millones€ (74,38 %) se repartirán entre los clubes que compiten en la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones€ (17,02 %) entre los participantes en la Liga Europa y 285 millones€ (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia.

