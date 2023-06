FIFPRO publica informe sobre disparidades en la clasificación para el Mundial Femenil

El camino hacia la Copa Mundial Femenina ha sido muy desigual para los equipos que viajarán a Australia y Nueva Zelanda el próximo mes.

Un informe publicado el martes por FIFPRO, el sindicato mundial de jugadores, describió la disparidad en los estándares y condiciones de clasificación de los equipos que compitieron por los 32 puestos en el torneo que comienza el 20 de julio.

El informe dice que al 29% de los jugadores no se les ha pagado por participar en los torneos de clasificación. Cuando se pagaba a los jugadores, a menudo se basaba en el rendimiento en los partidos. Solo el 40% de los jugadores se consideraban atletas profesionales. Además, el 66% de los jugadores dijeron que tenían que tomar días de licencia o vacaciones sin goce de sueldo para jugar en eventos clasificatorios.

Casi todos los jugadores, el 93% de los 362 jugadores encuestados, creían que no les pagaban lo suficiente. “Al destacar estas condiciones y el estado de los jugadores en todo el mundo, FIFPRO hace un llamado firme a la industria para que analice más de cerca los procesos de calificación en cada una de las seis confederaciones”, insta FIFPRO en el informe.

“Esto es para que todos podamos comprometernos con cambios significativos que analicen las oportunidades generales que la Copa Mundial Femenina de la FIFA puede brindar a un mayor número de jugadoras que las que aparecen en la fase final del torneo en julio y agosto de este año”.

El informe también encontró una falta de salvaguardas importantes para los atletas, con el 54% informando que no se habían hecho un examen médico antes de la clasificación.

Treinta y tres por ciento dijo que no había suficiente tiempo de recuperación entre juegos. La mayoría también consideró que los gimnasios y las instalaciones de recuperación eran deficientes o no existían, y el 32 % dijo que los estadios y las canchas no estaban a la altura.

La encuesta incluyó a jugadoras del torneo clasificatorio de 2022 de las seis confederaciones, incluida la Copa Asiática Femenina (AFC), la Copa Africana de Naciones (CAF), el Campeonato W de CONCACAF, la Copa América Femenina (CONMEBOL), la Copa de Naciones Femenina (OFC) y el Campeonato de Europa Femenino (UEFA). La UEFA fue la única confederación con un proceso de clasificación independiente. Los otros también fueron campeonatos de confederaciones.

En CONCACAF y CONMEBOL, los torneos de clasificación también sirvieron como clasificación olímpica. El informe instó a las confederaciones a adoptar un estándar y una estructura de clasificación con un proceso independiente para la Copa del Mundo. Eso allanaría el camino para que las mujeres tuvieran más oportunidades de jugar.

El informe subrayó la disparidad dentro del fútbol femenino a nivel mundial. Estados Unidos, actualmente en el puesto número 1 del mundo y dos veces campeón defensor de la Copa del Mundo, negoció con éxito un contrato que garantiza la igualdad de trato y remuneración con la selección masculina.

En contraste, la selección nacional de Jamaica expresó recientemente su preocupación pública de que su federación no estaba preparando al equipo con campamentos y partidos de exhibición en preparación para la Copa del Mundo.

Los jugadores también señalaron que no les habían pagado por la clasificación. La FIFA aumentó el premio en metálico para la Copa Mundial Femenina de este año a 110 millones de dólares, frente al fondo de premios de 30 millones de dólares que el organismo rector pagó en el torneo de 2019 en Francia. Más recientemente, la FIFA prometió que cada jugador que participe en el torneo ganará al menos $30,000.

El cheque de pago aumenta si a los equipos les va bien, y cada jugador del equipo ganador gana $270,000.

“La Copa del Mundo es el pináculo del fútbol de selecciones nacionales, pero los caminos hacia el torneo definen las condiciones de los jugadores durante un período muy largo. Por lo tanto, garantizar las mejores condiciones posibles aquí es vital”, dijo el secretario general de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, en un comunicado.

“Estamos preparados para trabajar con la FIFA y las confederaciones para mejorar las condiciones para la clasificación para la Copa del Mundo y abordar las desigualdades y la fragmentación actuales”.