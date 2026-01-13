FIFA ya tiene el trofeo del Mundial de Clubes en sus vitrinas

*Cada vez dan más relevancia a este torneo.

Desde este martes, el Museo de la FIFA cuenta con una nueva pieza de gran relevancia dentro de su exposición permanente: el trofeo del Mundial de Clubes, incorporado tras la realización de la primera edición del certamen y la coronación del Chelsea como campeón.

Un sitio privilegiado en la exhibición

La FIFA dio a conocer que el galardón fue ubicado en un área especial de la sala Fundación, un espacio destinado a mostrar la transformación del fútbol de clubes y el esfuerzo del organismo por consolidar torneos internacionales de mayor alcance.

Un diseño con esencia mundial

El trofeo, elaborado en oro, presenta grabados que celebran la historia y diversidad del balompié. En su superficie se pueden apreciar figuras de jugadores, escenas de aficionados apoyando a sus equipos y la fecha en la que fue fundada la FIFA.

De acuerdo con el organismo rector, el diseño “representa la ambición y la energía que marcan el inicio de una nueva etapa para el fútbol de clubes en el ámbito global”.

Elementos distintivos

Una de las características más llamativas del trofeo es la inclusión de palabras en trece idiomas, como alemán, árabe, chino mandarín, griego clásico, hindi, japonés, latín, portugués y ruso, además de textos en sistema braille.

La FIFA señaló que estos detalles buscan reflejar el espíritu inclusivo de una competencia pensada para reunir a clubes y aficionados de todos los rincones del planeta.

Un certamen para la historia

La edición inaugural del Mundial de Clubes se desarrolló con un total de 63 encuentros y tuvo como sede la zona de Nueva York–Nueva Jersey. En la gran final, el Chelsea se impuso al Paris Saint-Germain para levantar el primer trofeo del torneo.