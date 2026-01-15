FIFA rompe récord de solicitud de boletos para el Mundial

*La justa mundialista causa gran expectación.

La Copa del Mundo sigue despertando un interés sin precedentes y la FIFA lo ha confirmado con cifras históricas en la venta de boletos.

Desde que comenzó el proceso de solicitudes mediante sorteo, el pasado 11 de diciembre, el organismo rector del futbol ha acumulado más de 500 millones de peticiones para asistir a los partidos del torneo. Tan solo en los últimos 33 días, el promedio ha sido de 15 millones de solicitudes diarias, un récord que refleja el enorme entusiasmo de los aficionados.

Este interés ha sido impulsado principalmente por seguidores de países como España, Argentina y Brasil, además de los aficionados de las naciones anfitrionas: México, Canadá y Estados Unidos.

Los encuentros con mayor demanda

La FIFA detalló que el partido más solicitado en esta primera etapa de venta fue el Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami Gardens, Florida.

En la lista de los más buscados también aparecen el duelo entre México y Corea del Sur, que se jugará el 18 de junio en Guadalajara; la gran final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey; el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en la Ciudad de México; así como un partido de segunda ronda que se disputará el 2 de julio en Toronto.

Cómo se asignarán los boletos

La FIFA informó que los aficionados conocerán el resultado de sus solicitudes el próximo 5 de febrero. En aquellos partidos donde la demanda sea mayor a la oferta disponible, las entradas se otorgarán mediante un sorteo entre quienes hayan solicitado boletos.

Modificación en los precios

Luego de la controversia generada en diciembre, cuando se reveló que algunos boletos podrían alcanzar costos de hasta 8,680 dólares, la FIFA anunció un ajuste importante en los precios.

Ahora, las entradas tendrán un precio base de 60 dólares por partido para los encuentros en los que participen las 48 selecciones del certamen. Sin embargo, el organismo aclaró que cada federación nacional será responsable de definir la forma en que distribuirá esos boletos entre sus aficionados, dando prioridad a quienes hayan acompañado previamente a sus selecciones en competencias anteriores.