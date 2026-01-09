FIFA elige a TikTok como su plataforma oficial para 2026

Por Regio Deporte

ZÜRICH, Suiza – La Copa del Mundo de 2026 no solo hará historia por ser la primera en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), sino por cómo se vivirá en las pantallas de millones de aficionados.

La FIFA anunció oficialmente una alianza estratégica con TikTok, convirtiéndola en la “primera plataforma preferente” del organismo rector del fútbol mundial.

Con este acuerdo, la red social de videos cortos promete revolucionar la manera de consumir el torneo.

Según el comunicado oficial, la iniciativa busca ofrecer una “cobertura exhaustiva” de la competencia, apostando por una ola masiva de contenido original nunca antes vista

​El paraíso de los creadores

El objetivo es claro: que TikTok sea el punto de referencia obligado para aficionados y creadores de contenido durante el verano de 2026. Se espera una integración total que permita ver el lado B del Mundial, con accesos exclusivos, retos virales y la participación activa de la comunidad global en la fiesta del fútbol.