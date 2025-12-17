FIFA anuncia boletos a precios accesibles para el Mundial

*Decidieron ofrecer nuevas localidades.

La FIFA dio a conocer una modificación en su política de precios para la Copa del Mundo de 2026, al anunciar una disminución en el costo de algunos boletos luego de la inconformidad manifestada por aficionados en distintas partes del mundo debido a las tarifas iniciales.

El ajuste está dirigido principalmente a los seguidores considerados más comprometidos con sus selecciones nacionales, quienes tendrán acceso a entradas a precios más accesibles.

Entradas más económicas

El máximo organismo del fútbol informó que determinados aficionados podrán adquirir boletos desde 60 dólares, incluso para partidos de alta demanda como la final, cuyo costo más elevado había alcanzado los 4 mil 185 dólares. Estas entradas corresponderán a una nueva categoría denominada “grada básica”.

No obstante, la FIFA aclaró que la disponibilidad de boletos a este precio será limitada, posiblemente solo algunos cientos por encuentro, dentro de un torneo que contará con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Asignación mediante federaciones

La distribución de estas entradas de bajo costo quedará en manos de las federaciones nacionales, que serán responsables de otorgarlas a los aficionados más constantes, es decir, aquellos que hayan acompañado a sus selecciones tanto en partidos como locales como visitantes.

Inconformidad por los costos iniciales

La primera fase de venta generó fuertes críticas, especialmente en países europeos, debido a la ausencia de boletos económicos para los equipos participantes. En ese esquema, los precios más bajos oscilaban entre 120 y 265 dólares para encuentros de fase de grupos sin selecciones anfitrionas.

Cabe recordar que durante el proceso de candidatura del Mundial 2026, los países organizadores se comprometieron a ofrecer cientos de miles de entradas con precios cercanos a los 21 dólares, promesa que no se vio reflejada en los planes iniciales de comercialización.

Cambios en políticas de reembolso

Además, la FIFA anunció que eliminará el cobro de una tarifa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de sus federaciones y cuyos equipos queden eliminados en la fase de grupos.

El Mundial de 2026, que marcará el debut de un formato con 48 selecciones, podría generar ingresos de al menos 10 mil millones de dólares. Ante las críticas, la FIFA defendió su postura señalando que, al ser una organización sin fines de lucro, destina sus recursos al desarrollo del fútbol en todo el mundo.