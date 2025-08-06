Fiesta en la Segunda

La Segunda División también iniciará la fiesta del play off en la Popular, al definirse los ocho grandes, dónde sin duda el principal candidato son los del Deportivo Nasa, quienes acaparan los trofeos de la fase regular.

En efecto, Nasa llega como el mejor con 55 inalcanzables puntos, para llevarse la presea de campeón de liga, además del portero menos goleado con 12 y su delantero Jonhatan Rojas el campeón goleador con 30 dianas en su haber.

El resto de los invitados son los Gatícas, Manchester, Panteras, Santa Suerte, Traviesos, Ruhrumper y los Amigos, quienes lucharán por el monumental trofeo de campeón de campeones, ¡hagan sus apuestas!!