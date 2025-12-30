Fidel Ambriz considera que al Tri le queda bastante techo de cara al Mundial 

Monterrey, Nuevo León. El 2026 promete ser un año de bastantes objetivos cumplidos para Fidel Ambriz, sobretodo en el tema de Selección Mexicana.

El ofensor de los Rayados remarcó que al combinado nacional le resta todavía un techo que alcanzar en lo futbolístico, teniendo un proceso estable, comandado por Javier Aguirre, y herramientas para concretar lo dicho en la Copa del Mundo del año entrante.

“Bastante, siempre se habla de qué le falta para dar ese salto y esa evolución para estar entre los mejores ocho, que es a lo que todo mundo dice. Tenemos bastante techo, nos queda bastante, el proceso que se ha llevado me ha tocado vivirlo en dos ocasiones y lo veo muy estable; hay algunos lugares seguros y otros no, nada está escrito y se puede hacer un buen mundial si todos tiramos para delante”, comentó.

Asimismo, decretó pelear por un puesto y meterse de lleno en el listado final hacia la justa, sin embargo, en caso de no ser considerado, no será en fin del mundo para su carrera.

“Con ganas de que pueda ser convocado, queda una fecha FIFA, sumando los partidos que serán con jugadores de Liga MX. En lo personal tengo que dar lo mejor se mi en Monterrey y puede estar más cerca la convocatoria, primero hacerlo bien aquí y a seis meses del Mundial todos los mexicanos queremos ser parte de esa fiesta.

Si no es así no es que se vaya a acabar el mundo, soy joven y puedo ser convocado a futuro sino se da en esta, seguir trabajando a corto, mediano y largo plazo para poder estar ahí”, añadió.

Ambriz ha sido cinco veces convocado bajo la tutela del “Vasco”, jugando solamente en una ocasión durante el amistoso ante Bolivia en junio del 2024, donde solamente disputó 64 minutos.