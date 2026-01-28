Fichajes globales de fútbol alcanzan cifra récord

El mercado global de fichajes en el fútbol profesional ha alcanzado niveles récord. Las cifras de 2025 de transferencias internacionales en fútbol masculino, femenino y amateur muestran un récord de 86.158 traspasos. Se gastó una suma récord de casi once mil millones de euros en traspasos de jugadores. Este pico es más del 50 % superior al de 2024, según cifras publicadas por la FIFA.

En el fútbol masculino, los clubes ingleses lideran tanto en gastos de personal como en ingresos. Las ligas inglesas gastaron 3.200 millones de euros en nuevos jugadores. La Bundesliga captó hasta 150 millones de euros por el traspaso de Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen al Liverpool FC. La mayor parte de las transferencias se produjeron en Brasil: 1.190 jugadores se trasladaron a Sudamérica, mientras que 1.005 se trasladaron de Brasil a otros países.

Récords en el fútbol femenino

En el fútbol femenino, las inversiones incluso aumentaron más del 80 % el año pasado. A nivel mundial, 756 clubes gastaron 23,92 millones de euros en nuevas jugadoras. Con 2.440 traspasos internacionales, las cifras de 2024 se superaron en un 6,3 %. También se registraron cifras récord en el sector amateur. A nivel mundial, 59.162 jugadoras amateurs se transfirieron al extranjero, lo que representa un aumento del 9,4 % con respecto al año anterior.