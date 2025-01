Fichajes como los de James o Canales, abren puertas a cracks en México: Jordi Cortizo

Monterrey, Nuevo León. La llegada de James Rodríguez al León, causó revuelo en toda la Liga MX.

Para el jugador de Rayados, Jordi Cortizo, es benéfico el fichaje del crack colombiano, añadiendo que esa clase de bombazos como lo hecho con Sergio Canales, abren el camino para la llegada de refuerzo de alto calibre.

“Yo creo que es muy bueno, que cada vez se fijen y que vean a la Liga MX como una oportunidad, que quieran venir a jugar acá. Al final es un bombazo, nosotros tenemos a nuestro Sergio Canales y creo que también eso va abriendo puertas, van viniendo jugadores, van llegando refuerzos de Europa, que es muy interesante que volteen para acá.

Y bueno, yo creo que James esperemos que esté muy contento, que se la pase bien, que me cambie su camiseta y bien, al final es obviamente un jugador con el que todos sabemos quién es, todos sabemos su calidad y todos queremos competir contra él”, comentó.

El ofensor también se mostró bastante contento por volver a los entrenamientos tras superar del todo su lesión en el tobillo derecho que lo llevo al quirófano, destacando que a finales de enero estaría al cien por ciento.

“Muy contento porque fue mi primer entrenamiento ya con el equipo, bueno, una parte. La verdad que muy contento de volver a estar con mis compañeros y poder volver a la cancha. Estoy un poquito ahogado, así es normal del regreso, pero la verdad me sentí muy bien de pie, del tobillo (derecho).

Entonces, aproximadamente yo creo que para finales de este mes, obviamente depende de la progresión que vayamos teniendo estos días. Puede ser antes, puede ser, no sé, si el 25, si el 29 o no sé si la primera fecha en febrero. Pero espero ya estar para finales de este mes para poder jugar y me urge volver. Ya quiero estar en la cancha”, agregó.

El mexicano finalizó destacando la competencia que tendrán con Nelson Deossa, a quien ve con buenos ojos para superarse en nivel, todo por el bien del equipo.

“Excelente, muy contento con su llegada, es un gran jugador. Creo que bueno, desde que yo llegué aquí ha habido muchísima competencia. Hace un año teníamos un plantel también muy vasto y siempre hay competencia aquí en este equipo, contento de esta competencia interna que va a haber y bueno, hay que darle con todo”, dijo.