Fichaje de Sergio Ramos esperamos que no pase del fin de semana: “Tato” Noriega  

Monterrey, Nuevo León. El fichaje de Sergio Ramos a Rayados está más cerca que nunca, así lo dejó en claro Jose Antonio Noriega.

El presidente deportivo del club, arribó al aeropuerto para tomar su vuelo hacia España, donde ser verá cara a cara con el zaguero, remarcando pequeños detalles para consumar la incorporación del español, del cual espera no pase del próximo fin de semana.

“Estamos en eso, es verdad que es el proceso en el que estamos, pero no es un proceso tan rápido porque queremos ser minuciosos y profesionales, por la diferencia de horario, hoy ya se terminó lo que se debía de hacer y mañana se continúa. Restan algunos otros exámenes y lo de la aprobación, lo que tengo porque estoy a la distancia es que va a haber de la clínica que está llevando a cabo el procedimiento un reporte, y ahí se le dará lectura a fondo. En principio, todo se ve muy bien. Depende de varias cosas depende de firmar las pruebas, firmar contrato, que le entreguen su visa laboral, esperemos que no pase el fin de semana, pero el día exacto, no lo podemos tener hasta que estas tres cosas sucedan”, comentó.

Asimismo, comentó estar ilusionado y orgulloso por poder contar con un futbolista de este calibre, tanto en lo mediático, futbolístico y como persona.

“Esperemos encontrar todo eso que muchísima gente cercana a Sergio nos ha hablado del gran jugador que es, eso nadie lo va a descubrir, pero ese gran profesional, líder, esa persona que se cuida a tope. Estamos ilusionados, con ganas de qué estampemos la firma y él esté aquí enfrente de ustedes en vez de mí. Seguramente la ilusión, acompañada de nuestra afición, si bien todo eso termina bien, gozar de una figura de ese tamaño mundial. Por lo pronto, diría que es un orgullo para el Club de Futbol Monterrey contar con un jugador de este nivel, lo más importante es lo que nos rinda en cancha y estamos bien ilusionados con queso suceda, pero también la repercusión mediática y la alegría que puede representar a nuestros aficionados, para nosotros es fundamental.

Da gusto encontrarte con una persona muy humana, más allá de gran profesional, que es y de la figura que representa. Basta con sus redes sociales, su repercusión en línea, ese gran líder que todo el mundo habla de él, aquellos que han compartido acerca de vestidor con Sergio, todos hablan maravillas. Lo demás lo vimos todos, lo que ha jugado, como ha jugado, lo que ha ganado. Cuando tienes esta oportunidad de tratarlo personalmente, hasta ahora solamente por videollamada, un ser humano, muy recto, frontal, muy directo, y claro en lo que busca, lo que es y lo que quiere”, añadió.

El dirigente culminó aplaudiendo esta clase de atrevimientos por parte del fútbol mexicano en traer jugadores de dicha índole, tal es el caso de León con James Rodríguez o ellos mismos hace año y medio con Sergio Canales, invitando al resto a caracterizar mejor al balompié azteca a nivel internacional.

“Somos todos socios en esta liga y estamos en la misma industria, entonces bienvenidas ese tipo de contrataciones. Nosotros tenemos a Sergio (Canales), Oliver (Torres), Lucas (Ocampos), Tecatito (Corona?, está por ahí Andrés Guardado recién llegado. Hay muchos y ojalá tratemos mejor a nuestra Liga, la caracterizamos mejor porque a veces no lo hacemos”, finalizó.