Fernando Valenzuela es excluido del Salón de la Fama

*Otra vez descartado para ser inmortalizado.

Fernando ‘El Toro’ Valenzuela otra vez fue excluido de ser parte del Salón de la Fama del Beisbol de las Grandes Ligas, al no alcanzar el mínimo de votos para ser inmortalizado.

La figura del beisbol mexicano y de los Dodgers de Los Ángeles, recibió menos del 5 por ciento de los votos, de parte del Comité de la Era del Beisbol.

El único que sí alcanzó los votos fue Jeff Kent. El ex segunda base obtuvo 14 de 16 votos, el 87.5% requerido.

Valenzuela tendrá una oportunidad más para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, en el 2031 será la siguiente votación, y de no ser elegido ya no podrá ingresar al recinto de los peloteros históricos de las Grandes Ligas.