Fernando Tapia deja Tigres, regresa al América 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tiene otra baja en sus filas, se trata de Fernando Tapia.

El arquero mexicano puso fin a su etapa con los felinos a poco más de un año de su cesión tras arribar a préstamo del Querétaro.

Fuentes cercanas confirmaron, que al joven cancerbero le fue comprada su carta en un 30 por ciento por el América, quien finalmente optó por quedárselo ante la inminente salida de Luis Ángel Malagón hacia el Mundial 2026 a finales del certamen.

Así, Tapia termina su era como auriazul tras arribar en julio del 2024, haciéndolo con más pena que gloria, pues nunca pudo sustentar la titularidad teniendo enfrente a un inmortal Nahuel Guzmán.

Apenas 4 juegos con el primer equipo logró disputar, estando más en la Sub-23. Convirtiéndose en la séptima baja universitaria con fines hacia el cargador semestre que tendrán (doble competencia).

La lista la conforman: Javier Aquino, Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Leo Flores, Eugenio Pizzuto, Bernardo Parra y el mencionado Tapia.