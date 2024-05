Fernando Ortiz quiere romper malaria de Rayados ante Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados quieren acabar con la mala racha que poseen ante Tigres en liguilla, y si hay alguien más ilusionado por ello es su técnico, Fernando Ortiz.

El argentino destacó que tiene todas las ganas de poder acabar con la malaria y meterse en la historia del club albiazul, aunque remarcó que en caso de perder no tiene idea de que ocurrirá a futuro en el banquillo rayado.

“Me siento bien, me siento ilusionado, con muchas ganas de poder romper esas rachas. Creo que es algo que en lo personal me encantaría, pero vuelvo a insistir, tenemos que hacer una serie inteligente para poder sacar esa ventaja deportiva.

No soy quién para determinar esa pregunta. No soy quién para decir quién va a determinar mi futuro. Yo soy el entrenador de hoy en día y estoy enfocado en esta serie”, comentó.

Los felinos son dominantes en las más recientes cuatro eliminatorias frente al acérrimo rival, emparejando la estadística (4-4), por lo que esta llave desemparejará las cosas.

Bajo esta misma línea, el apodado “Tano” hizo un llamado a toda la afición e incluso a sus mismos jugadores de no incitar a la violencia, teniendo como antecedente lo ocurrido entre Maxi Meza con Stefan Medina al término del cotejo con Columbus.

“Coincido tal cual en tus palabras, creo que es algo que ya no tendría que haber ese tipo de situaciones. Ni defiendo ni avalo lo que han hecho Maxi y Stefan. Son calenturas del momento que a veces es difícil controlar.

Yo he estado de ese lado y a veces supera las emociones, pero algo que ellos ya han hablado no era nada en particular, solamente sucedió lo que quedó ahí, lo que ustedes vieron, pero en líneas generales creo que no tendría que haber más violencia en ninguna parte del mundo”, dijo.