Fernando Ortiz, precavido pese a goleada ante Comunicaciones: La llave está abierta

Monterrey, Nuevo León. El conjunto de Rayados salió con una amplia ventaja de 4-1 en su visita a Guatemala contra el Comunicaciones FC dentro de la ida en la primera fase de la Concachampions, marcador que aún así no dejó satisfecho a Fernando Ortiz.

El técnico argentino no echó campanas al vuelo y se mostró precavido de cara a la vuelta del siguiente jueves en la Sultana del Norte, asegurando que la serie aún está “abierta” al tener a un gran rival enfrente.

“Faltan 90 minutos de esto, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, el respeto lo tenemos de local y visitante, sería un pecado de mi parte pensar en otra fase. De la misma manera, no estamos convencidos que la fase que se cerró, debemos salir de la misma manera en Monterrey, si creemos que estamos en otra fase cometeríamos un error gravísimo, debemos salir de la misma manera en Monterrey.

Jugamos contra un gran rival y una aficion que sí hace su papel, entendimos hacia donde se dirigió el juego, sacamos un marcador que la fase todavía no está cerrada, faltan 90 minutos y en casa saldremos de la misma manera para cerrar la fase. Realmente esperabamos un rival de la categoría del que enfrentamos, estábamos enfocados lo que planificamos del juego, quizá por momentos el rival se manifestó muy bien, en el entretiempo los jugares entendieron hacia donde debían estar y concretamos”, comentó post partido.

Asimismo, el ‘Tano’ confesó que deberán mejorar detalles, mismos que se vieron reflejados durante lapsos en donde la localía pudo haber empatado el resultado y por ende cambiar la historia, además, reveló la razón por la que no jugó Jesús Corona.

“Errores van a existir, hay que corregir, de esto se trata siempre en el futbol, no soy de poner excusas, pero la pelota no botaba adecuadamente, no es lo que insistimos, hay que corregir, tratamos de hacer nuestro futbol, pudimos llevarnos una victoria que aun la fase no está cerrada. Corona tuvo un cuadro gripal fuerte ayer y hoy, por eso decidí cuidarlo y poderlo tener el jueves para volver a competir”, finalizó.