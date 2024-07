Fernando Ortiz pide no menospreciar victoria ante Querétaro

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes frente al Querétaro, equipo el cual venía papel de víctima y que al final salió muy complicado.

Es por ello, que para Fernando Ortiz no deberían demeritar dicho triunfo; además de estar ya listos para limpiar la mala imagen dada contra Cruz Azul, contendiente directo por el título.

“Los equipos importantes es donde realmente nosotros tenemos que marcar diferencia, a uno lo enfrentamos y lo vivimos tal cual fe, lo que vienen por delante lo prepararemos de la mejor manera, hacer nuestro trabajo para poder sacar el resultado.

Quizás equipos que hemos ganado no hay que menospreciarlos, no es fácil ganar esta clase de partidos ante un sistema que no es fácil concretar. En el momento que podamos enfrentarlos tenemos que tener más herramientas para poder sacar el partido”, confesó.

Asimismo, dijo estar tranquilo con lo recolectado en Liga MX en sus primeras cuatro fechas, yéndose a la Leagues Cup en buen lugar de la tabla general.

“Nosotros iremos a la competencia a querer ganar, partidos que jugamos vamos a buscar la victoria y así sucesivamente hasta donde lleguemos. Desde el que subamos al avión la mentalidad de los jugadores será traer la copa a Monterrey”, dijo.

Los regios partirán a tierras estadounidenses el próximo 28 de julio para dar por comenzada si aventura en el certamen binacional.