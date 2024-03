Fernando Ortiz no se compara con Vucetich: Sería algo irrespetuoso

Monterrey, Nuevo León. El buen paso de Fernando Ortiz y su espectacular rendimiento en su etapa con Rayados, lo han llegado a comparar con un histórico entrenaron albiazul, Víctor Manuel Vucetich, algo a lo que el argentino rechazó por completo.

El famoso “Tano” descartó absolutamente dicha comparativa al no ser fan de las estadísticas, encontrándose realizando su propia historia.

“Antes que nada compararme con Manuel (Vucetich), sería algo irrespetuoso de mi parte, Manuel (Vucetich), es un entrenador que le ha dado muchísimo a la institución y al fútbol mexicano, no soy mucho de mirar estadísticas, esa es la realidad, pero voy día a día y voy haciendo mi propia historia, no me gusta compararme con un técnico de tanta jerarquía como Manuel (Vucetich), y si llegara a ser así que usted tiene la estadística, me siento orgulloso, pero no me gustan las comparaciones, así que vamos tranquilo a pasito para poder lograr el objetivo”, comentó el sudamericano.

Por otro lado, el experimentado resaltó estar satisfecho más no conforme con lo cosechado en su estancia albiazul.

“Estoy satisfecho, pero no conforme. No soy un entrenador que me conforme viendo un equipo que juega lo que me gusta a mí. Día a día trato de corregir, trabajar, mejorar. Siempre hay algo que corregir y siempre hay algo para mejorar.

Esa es la realidad que yo veo en este momento, pero sí está ese cambio o desde el momento que agarré los números avalan el trabajo que venimos haciendo, pero de nada sirven los números a la hora de estar en una liguilla donde sabes que es uno o es otro”, agregó.

El técnico de la “Pandilla” a su vez, recalcó que van por buen camino hacia la pelea del campeonato, conscientes de que aún no ganan nada pero considera estar en ese sendero para hacerlo.

“Vamos por buen camino, todas las cosas hoy brillan, pero los chicos son conscientes que no hemos ganado nada, esa es también una realidad, si bien en cada semestre Monterrey hace una buena temporada y en zona liguilla donde realmente interesa hay que estar con los pies sobre la tierra.

No me pongo un techo. Creo que ponerse un techo sobre lo que quiero es algo que pudiera jugarme en contra. Porque si pongo un techo van a decir, llegó y se bajó. Entonces creo que siempre se puede mejorar”, dijo.

Pumas, rival de respeto

Asimismo, Ortiz le tiene un respeto hacia su siguiente contrincante Pumas, de quién se cuidarán pese a que los felinos no suman triunfos cada que pisan el Gigante de Acero.

“Pumas es un rival difícil. Si bien volvemos a hablar los números de visitante quizá no está reflejando lo que juega de local, pero es un rival que respetamos. Tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores que juegan muy bien al fútbol y hoy Gustavo (Lema), lo está haciendo jugar de una manera que él pretende y se ve reflejado también en el campo.

Nosotros haremos siempre lo que queremos hacer en nuestra casa como de visitante y trataremos de hacer un buen partido”, finalizó.