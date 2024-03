Felipe Rodríguez, reconoce responsabilidad de suplir a Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. Mientras en Tigres lamentan la baja por lesión de Nahuel Guzmán, su sucesor, Carlos Felipe Rodríguez, aceptó como tal la gran responsabilidad que será suplir al arquero argentino.

El ex Monarcas dejó en claro que aprovechará la oportunidad hasta donde se pueda, pues tiene la capacidad para ello, manteniendo siempre su preparación a tope para cuando le toque estar.

“Eso forma parte de la experiencia y lo que he hecho en mi carrera, siempre me he preparado como su fuera a jugar no importa si estoy o no jugando, siempre lo he llevado aya y mentalizado en eso uno nunca sabe cuando vaya a jugar y no puede bajar la guardia, debe de estar preparado. Me siento con la capacidad y responsabilidad pero creo que tengo la capacidad para hacerlo”, confesó.

Rodríguez registró su quinto partido como titular felino, únicos en su haber desde su llegada en enero del año pasado. Curiosamente, no ha visto la derrota cuando arranca en el once inicial con cuatro triunfos y un empate (con cuatro goles recibidos).

La única ocasión que perdió un partido fue en la final del torneo anterior contra América, habiendo entrado de cambio tras la expulsión a Guzmán en tiempos extras, recibiendo dos dianas aquella vez.